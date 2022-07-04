МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Китайские смартфоны во втором квартале 2022 года заняли до 70% российского рынка, а спрос на отдельные модели вырос до 20 раз, заявили опрошенные РИА Новости ритейлеры. Пользователи "Авито" увеличили продажи смартфонов во втором квартале

"Продажи китайских смартфонов на российском рынке во втором квартале 2022 года составили более 70% в натуральном выражении. Это рекордный показатель — годом ранее доля производителей из Китая составляла около 50%", — сообщили в МТС.

По данным ритейлера "М.Видео", доля китайских брендов в штучных продажах на рынке в этом году планомерно увеличивалась c 50% в первом квартале и 60% в апреле до более чем 70% в июне.

"По итогам первого полугодия 2022 года в нашей розничной сети на долю брендов Realme, Vivo, Mi, Tecno, Infinix и iTel (китайские бренды — ред.) пришлось около 40% продаж в штуках", — сообщили в "Мегафоне".

Штучные продажи Tecno на Ozon в мае – июне выросли более чем в 20 раз к аналогичным месяцам прошлого года. За то же время продажи смартфонов Doogee стали больше в пять раз.

"Xiaomi давно занимает у нас лидирующие позиции в этой категории, а продажи Realme выросли в почти в 3 раза за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отметили в "Ситилинк".