Ритейлеры заметили, что смартфоны из Китая заняли 70% российского рынка во втором квартале
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Китайские смартфоны во втором квартале 2022 года заняли до 70% российского рынка, а спрос на отдельные модели вырос до 20 раз, заявили опрошенные РИА Новости ритейлеры.
"Продажи китайских смартфонов на российском рынке во втором квартале 2022 года составили более 70% в натуральном выражении. Это рекордный показатель — годом ранее доля производителей из Китая составляла около 50%", — сообщили в МТС.
По данным ритейлера "М.Видео", доля китайских брендов в штучных продажах на рынке в этом году планомерно увеличивалась c 50% в первом квартале и 60% в апреле до более чем 70% в июне.
"По итогам первого полугодия 2022 года в нашей розничной сети на долю брендов Realme, Vivo, Mi, Tecno, Infinix и iTel (китайские бренды — ред.) пришлось около 40% продаж в штуках", — сообщили в "Мегафоне".
Штучные продажи Tecno на Ozon в мае – июне выросли более чем в 20 раз к аналогичным месяцам прошлого года. За то же время продажи смартфонов Doogee стали больше в пять раз.
"Xiaomi давно занимает у нас лидирующие позиции в этой категории, а продажи Realme выросли в почти в 3 раза за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отметили в "Ситилинк".
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220704/837378483.html