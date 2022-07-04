МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Компания Google еще не получила текст предупреждения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) за навязывание разработчикам мобильных приложений невыгодных условий договора, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. ФАС выдала Google предписание за навязывание невыгодных условий договора

Ранее в понедельник ФАС выдала предупреждение компании Google в связи с навязыванием разработчикам мобильных приложений оплаты исключительно через систему Google.

"Мы еще не получили текст предупреждения. Мы должны изучить его, чтобы определить следующие шаги", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Google, владеющий и управляющий магазином приложений Google Play, обязал разработчиков, распространяющих платные приложения через площадку, использовать исключительно платежную систему Google.

Уточнялось, что компания должна исполнить предупреждение в течение месяца. В случае его неисполнения ведомство вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.