МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Минцифры предлагает передать частоты 24,25-27,5 ГГц которые используются радиорелейными станциями, в пользу сетей пятого поколения, сообщает ведомство.

"Минцифры России разработаны предложения по внесению изменений в таблицу распределения полос частот между радиослужбами России. Так, необходимо обеспечить условия для преимущественного использования сетей 5G в стране. В связи с этим предлагается: передать частоты в миллиметровом диапазоне (24,25-27,5 ГГц), которые используются радиорелейными станциями, в пользу сетей пятого поколения", — говорится в сообщении.

Также предлагается сделать гражданскими полосы в диапазоне 4 ГГц. "Перевод диапазона 4 ГГц в "гражданский" поможет операторам упростить проведение необходимой экспертизы для сетей 5G и получить гарантии использования диапазона", — добавили в ведомстве.

Уточняется, что часть инициатив может вступить в силу с 2023 года. Они помогут улучшить скорость интернета и облегчат внедрение 5G в России.

"Подобные изменения планируется осуществлять на базе отечественных базовых станций. Еще в сентябре прошлого года Минцифры России приняло решение, что к 2023 году на сети связи можно будет поставить только российские базовые станции. Предполагается, что в течение 2-3 лет будет организован массовый выпуск таких станций стандарта LTE, дальше планируется переходить к базовым станциям стандарта 5G", — подытожили в ведомстве.

Мобильные операторы больше не будут использовать частоты 3,4-3,8 ГГц, которые использовались для фиксированного беспроводного доступа в интернет, сообщало на прошлой неделе Минцифры РФ.

Диапазон частот 3,4-3,8 ГГц является приоритетным для 5G, но в России он занят другими службами, в том числе силовыми. После окончания десятилетнего срока лицензирования в 2021 году операторы просили Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ) продлить лицензии ещё на год, чтобы резко не отключать клиентов. В прошлом году ГКРЧ продлила операторам разрешение на использование частоты до 1 июля 2022 года.