МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Согласно исследованию аналитического ресурса "Чек Индекс", траты на минимальный набор для майнинга криптовалют в России по итогам июня в среднем составили 80 290 рублей. Биткоин дорожает на торгах во вторник

По словам экспертов, траты на минимальный "набор для майнинга" криптовалют в России составили 80 290 рублей в июне, что на 21% ниже уровня февраля, но лишь на 0,12% ниже уровня прошлого года. На иные комплектующие, кроме видеокарт, расходы выросли в среднем на 20% в 2022 году к 2021 году, хотя также упали по сравнению с февралем на 14%.

Отмечается, что показатель снизился до среднего размера трат на компьютеры и ноутбуки из-за падения крипторынка.