МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Сотрудники компаний РФ чаще всего переходят по вредоносным ссылкам из писем мошенников, если те используют легенду о "проблемах с доставкой еды", несколько реже злоумышленники добиваются своего, отправляя рассылки на тему переполненного почтового ящика или потерянных финансовых накоплений, свидетельствуют данные "Лаборатории Касперского", которые есть у РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обнаружила шпионивший за госорганами и НКО вирус

"Чаще всего сотрудники российских компаний склонны верить фишинговым письмам, в которых сообщается, что курьер не смог доставить заказ. По вредоносной ссылке в таких письмах перешел каждый третий получивший их пользователь (34%)", — говорится в сообщении. Исследование проводилось на основе данных, собранных с помощью симулятора фишинга, встроенного в решение Kaspersky Automated Security Awareness Platform.

Тема "Письмо не доставлено из-за перегрузки почтового сервера" вызвала доверие у каждого четвертого (23%). Еще одна распространенная ловушка связана с информацией о накоплениях: каждый пятый (22%) нажал на ссылку в письме с темой "Ваши средства перемещены в частный инвестиционный фонд".

Еще примерно столько же (19%) были готовы ответить на внутренний опрос от HR-отдела. Тема соответствующего фишингового письма звучала как "Онлайн-опрос для сотрудников: что бы вы улучшили в работе компании".

При этом реже всего по ссылке из вредоносной рассылки переходят, когда письма выглядят откровенным обманом. Например, в них содержатся предложения пройти бесплатный вебинар по возвращению налогов, ответить на несуществующее письмо или получить неожиданный подарок.