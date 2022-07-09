МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Миллиардер Илон Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке соцсети, говорится в письме его представителя в компанию. Business Insider: Маск может пересмотреть сумму предложения за Twitter

Как говорится в распространенном документе, Маск реализует свое право "расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки". Письмо же представляет собой формальное уведомление, говорится в документе.

Ранее Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но потребовал проверить данные компании о том, что число "фейковых" аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%.

Соцсеть Twitter "драматически занизила" количество ложных и спам-аккаунтов, говоря о том, что их число не превышает 5% от пользователей, говорится в письме представителей миллиардера Илона Маска об отказе от сделки по покупке соцсети.

"Господин Маск имеет основания считать, что истинное число ложных или спам-аккаунтов в Twitter существенно выше, чем указанные соцсетью "менее 5%", — говорится в распространенном документе.

Представители Маска указывают, что предварительный анализ показывает, что число ложных и спам аккаунтов в соцсети "намного больше 5%", а саму эту цифру называют "драматически заниженной".

Маск изучает финансовые показатели соцсети, рассматривая вопрос, является ли ухудшение деловых перспектив компании существенным неблагоприятным эффектом, говорится в письме.

Недовольство миллиардера также вызвала кадровая политика компании, недавние увольнения и решение приостановить прием на работу, указывают представители Маска.

Как говорится в письме, соцсеть ввела в заблуждение Маска при заключении сделки, а позже "Twitter не смог или отказался предоставить информацию". Представители бизнесмена заявляют, что тот ожидал информации, имеющей основополагающее значение для деловых и финансовых показателей, соцсеть игнорировала запросы по необоснованным причинам или предоставляла непригодные данные.

Как указывают представители Маска, соцсеть не предоставила информацию о процессе проверки спама и фейковых аккаунтов, их блокировке. Маск также не удовлетворен предоставленными материалами о финансовом состоянии компании, говорится в письме.

Представители бизнесмена указывают, что информация соцсети о не превышающем 5% количестве спам- или фейк-аккаунтов может быть признана ложной, тогда у Маска будут все основания для отказа от сделки.