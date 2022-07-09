МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Союз потребителей направил в Минпромторг предложение запретить с 2025 года продажу гаджетов, у которых нет единого разъема для зарядного устройства, сообщают "Известия". Россиянам объяснили, как защитить гаджеты от перегрева летом

Как отметили в Союзе потребителей, на территории Евросоюза с 2024 года все поступающие в продажу смартфоны, планшеты, ноутбуки, электронные книги, цифровые камеры, наушники и гарнитуры, колонки, клавиатуру и многие другие устройства должны иметь единый разъем для зарядного устройства типа USB-Type-C.



Вместе с тем Союз потребителей предлагается предоставлять покупателям выбор — покупать устройство с зарядкой или без нее. По словам, главы союза Петра Шелища, благодаря этому можно будет исключить неоправданные дополнительные расходы покупателей, снизить нагрузку на окружающую среду и общественные издержки на утилизацию электронных отходов.