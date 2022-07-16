Российские ученые создали дефектоскоп с уникальными свойствами
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Центр компетенций НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" МГТУ им. Н.Э. Баумана придумали автономный сканер–дефектоскоп материалов и изделий, который помогает идентифицировать дефекты изделий и образцов методом неразрушающего контроля, рассказали РИА Новости на интенсиве "Архипелаг 2022".
"Прибор будет давать пользователю четкие критерии оценки готового изделия, он сможет контролировать качество деталей и элементов конструкций из полимерных композиционных материалов, полученных с помощью аддитивных технологий. Для традиционных методов неразрушающего контроля такой функционал ранее был невозможен", — сказали разработчики.
По словам авторов проекта, "мировой рынок приборов и услуг неразрушающего контроля активно развивается". "По данным исследования, проведенного компанией MarketsandMarkets, специализирующейся на бизнес-исследованиях различных рынков с высокими темпами роста, передовых технологий и новых приложений, общий объем рынка неразрушающего контроля приборов и услуг к концу 2022 года достигнет 24,2 миллиарда долларов", — уточнили ученые.
В рамках проекта Центра НТИ будет разработан робот, а также алгоритм трехмерного автоматического сканирования профиля плоских протяженных поверхностей изделий для формирования в автоматическом режиме траектории перемещения акустической системы, а также модернизированной системы дефектометрии. Оператор сможет получить информацию о дефектах изделия через встроенный в прибор дисплей. Также дефектоскоп сможет сформировать отчет и отправить его на указанную почту.
Ученые провели испытания макета дефектоскопа, которые показали правильность разработанных технических решений. "Данные решения будут использованы для следующих этапов разработки", — отмечают авторы проекта. Создать экспериментальный образец планируется в 2024 году, рыночная цена прибора пока не определена.
Основными покупателями станут "Объединённая двигателестроительная корпорация", "Объединенная судостроительная корпорация", "Объединенная авиастроительная корпорация", а также компании-производители изделий из композитов. Аналогичные сканеры-дефектоскопы отсутствуют на рынке, заключают разработчики.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220716/837508687.html