МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Центр компетенций НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" МГТУ им. Н.Э. Баумана придумали автономный сканер–дефектоскоп материалов и изделий, который помогает идентифицировать дефекты изделий и образцов методом неразрушающего контроля, рассказали РИА Новости на интенсиве "Архипелаг 2022". Российские ученые создали уникальное антиобледенительное покрытие

"Прибор будет давать пользователю четкие критерии оценки готового изделия, он сможет контролировать качество деталей и элементов конструкций из полимерных композиционных материалов, полученных с помощью аддитивных технологий. Для традиционных методов неразрушающего контроля такой функционал ранее был невозможен", — сказали разработчики.

По словам авторов проекта, "мировой рынок приборов и услуг неразрушающего контроля активно развивается". "По данным исследования, проведенного компанией MarketsandMarkets, специализирующейся на бизнес-исследованиях различных рынков с высокими темпами роста, передовых технологий и новых приложений, общий объем рынка неразрушающего контроля приборов и услуг к концу 2022 года достигнет 24,2 миллиарда долларов", — уточнили ученые.

В рамках проекта Центра НТИ будет разработан робот, а также алгоритм трехмерного автоматического сканирования профиля плоских протяженных поверхностей изделий для формирования в автоматическом режиме траектории перемещения акустической системы, а также модернизированной системы дефектометрии. Оператор сможет получить информацию о дефектах изделия через встроенный в прибор дисплей. Также дефектоскоп сможет сформировать отчет и отправить его на указанную почту.

Ученые провели испытания макета дефектоскопа, которые показали правильность разработанных технических решений. "Данные решения будут использованы для следующих этапов разработки", — отмечают авторы проекта. Создать экспериментальный образец планируется в 2024 году, рыночная цена прибора пока не определена.

Основными покупателями станут "Объединённая двигателестроительная корпорация", "Объединенная судостроительная корпорация", "Объединенная авиастроительная корпорация", а также компании-производители изделий из композитов. Аналогичные сканеры-дефектоскопы отсутствуют на рынке, заключают разработчики.