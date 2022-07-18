МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Дочерняя компания "Сбера" — "Сберинтертейнмент" — разрабатывает две новые соцсети: Chipz — аналог TikTok с вертикальными видеороликами и "Панч" — соцсеть для создания и продвижения музыки. Об этом сообщают "Ведомости".
Комментируя видеопрезентацию Chipz, издание отмечает, что эта соцсеть будет аналогом TikTok, который "объединит каталог контента, видеоредактор и соцсеть".
По данным источника "Ведомостей", в настоящий момент ведется закрытое бета-тестирование приложений. Разработкой занимается ООО "ЕСН", а руководят командой экс-сотрудники "Газпром-медиа" и "Яндекс.Дзена".