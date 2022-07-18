МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Дочерняя компания "Сбера" — "Сберинтертейнмент" — разрабатывает две новые соцсети: Chipz — аналог TikTok с вертикальными видеороликами и "Панч" — соцсеть для создания и продвижения музыки. Об этом сообщают "Ведомости". Сбер запустил рефинансирование ипотеки, взятой весной по высоким ставкам

Комментируя видеопрезентацию Chipz, издание отмечает, что эта соцсеть будет аналогом TikTok, который "объединит каталог контента, видеоредактор и соцсеть".

По данным источника "Ведомостей", в настоящий момент ведется закрытое бета-тестирование приложений. Разработкой занимается ООО "ЕСН", а руководят командой экс-сотрудники "Газпром-медиа" и "Яндекс.Дзена".