БРЮССЕЛЬ, 18 июл — ПРАЙМ. Совет стран ЕС в понедельник окончательно согласовал введение дополнительных правил для интернет-гигантов, говорится в сообщении Совета. Россияне нарастили торговлю в интернете до рекордного уровня

"Сегодня Совет окончательно утвердил новые правила для (формирования — ред.) справедливого и конкурентного цифрового сектора посредством закона о цифровых рынках", — отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, закон, который уже согласован Европарламентом, устанавливает обязательства для крупных онлайн-платформ, чьё доминирующее положение на рынке затрудняет возможности не пользоваться ими.

Такие компании должны будут разрешить бизнес-пользователям доступ к данным, которые они генерируют на платформе, позволить им продвигать собственные предложения и заключать контракты с клиентами за пределами платформы.

Эти крупные интернет-игроки больше не смогут более благоприятно классифицировать собственные товары или услуги по сравнению с другими на своих платформах.

Также нельзя будет препятствовать простому удалению любого предварительно загружённого программного обеспечения или приложений, запрещать разработчикам использовать сторонние платежные платформы для продажи приложений.

Согласно новым правила, Еврокомиссия сможет налагать штрафы за нарушение этих правил в размере до 10% от его общего мирового оборота компании за предыдущий финансовый год, а в случае повторного несоблюдения — до 20%.

Этот документ теперь должен быть подписан председателями Европейского парламента и Совета и опубликован в Официальном журнале ЕС. Он начнёт применяться через шесть месяцев после этого.