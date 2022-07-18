МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. По направлениям, за которые отвечает Ростех, продемонстрированы скромные результаты, заявил на совете по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин. Путин призвал создать механизм привлечения частного капитала в компании

"Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить, финансирования не хватает, ещё что-то. Но я просто констатирую сам факт, что происходит. В том числе по проектам создания сетей пятого поколения, развитию производства оборудования для широкого внедрения (интернет-вещания). Проект по развитию микроэлектронной отрасли пришлось полностью перезагружать в прошлом году", — отметил он.

Путин подчеркнул, что одна из важнейших задач, которой нужно уделять приоритетное внимание, — дальнейшее развитие сквозных технологий.