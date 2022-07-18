МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы в понедельник оштрафовал Google более чем на 21 миллиарда рублей — для IT-гиганта это второй оборотный штраф за повторное неудаление запрещенной информации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. WSJ: Google хочет выделить рекламный бизнес в отдельную компанию Alphabet

"Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 21 миллиарда 77 миллионов 392 тысяч 317 рублей 80 копеек", — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Эта сумма составляет 1/10 от выручки Google и ее афиллированных структур в России.

Протокол был составлен 22 июня за повторный отказ удалить запрещенную информацию (часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ). До этого Роскомнадзор направил 17 уведомлений в адрес Google LLC с требованием удалить с YouTube недостоверную информацию о ходе операции на Украине, дискредитирующую ВС РФ. Однако информация так и не была удалена.

Представитель компании в суде заявил четыре ходатайства об отложении, о смене подсудности в районный суд, об истребовании сведений из налоговой и об исключении доказательств (речь идет о таблицах). Однако судья отказал ему.

В конце декабря американская IT-корпорация первой в России получила оборотный штраф в 7,22 миллиардов рублей за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту. Штраф уже взыскан, отметили ранее в Роскомнадзоре.