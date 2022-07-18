МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Потенциал российской IT-отрасли позволяет полностью в течение трех-пяти лет компенсировать последствия введенных санкций, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Путин призвал создать механизм привлечения частного капитала в компании

"Отмечу, что несмотря на введенные ограничения и уход зарубежных вендоров с российского рынка наш потенциал IT-отрасли позволяет полностью в течение трех-пяти лет компенсировать эти последствия санкций", — сказал он.

"Мы уверены, что при мобилизации, которая сейчас в полный ход идет, эти ограничения не повлияют на конечные сроки достижения показателей по цифровой зрелости", — подчеркнул вице-премьер.

По его словам, правительство в текущей ситуации "очень оперативно скорректировало механизмы достижения поставленных целей". "По поручению премьера выделены уже из резервного фонда правительства дополнительные бюджетные средства в размере 21,5 миллиарда именно на ускоренную разработку и внедрение российских решений в тех местах, где они сейчас крайне необходимы", — добавил Чернышенко.

Ранее в июле Чернышенко заявлял, что правительство сформировало 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК) по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений, на софинансирование создания и внедрения данных решений до 2024 года выделено 37,1 миллиарда рублей.

В марте президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, с 2025 года использование иностранных программ на объектах критической инфраструктуры будет полностью запрещено.