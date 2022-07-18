2022-07-18T15:26:00+03:00
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2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220718/837523832.html
Силуанов считает поддержку технологичного сектора приоритетом для Минфина
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. ПОДДЕРЖКА ТЕХНОЛОГИЧНОГО СЕКТОРА — ПРИОРИТЕТ ДЛЯ МИНФИНА РФ, НО НА КАЖДЫЙ РУБЛЬ ГОСПОДДЕРЖКИ НУЖНО ХОТЯ БЫ 3 РУБЛЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ — СИУЛАНОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 18.07.2022
ит-бизнес, экономика, технологии, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. ПОДДЕРЖКА ТЕХНОЛОГИЧНОГО СЕКТОРА — ПРИОРИТЕТ ДЛЯ МИНФИНА РФ, НО НА КАЖДЫЙ РУБЛЬ ГОСПОДДЕРЖКИ НУЖНО ХОТЯ БЫ 3 РУБЛЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ — СИУЛАНОВ
Новость дополняется