МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. ПОДДЕРЖКА ТЕХНОЛОГИЧНОГО СЕКТОРА — ПРИОРИТЕТ ДЛЯ МИНФИНА РФ, НО НА КАЖДЫЙ РУБЛЬ ГОСПОДДЕРЖКИ НУЖНО ХОТЯ БЫ 3 РУБЛЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ — СИУЛАНОВ

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