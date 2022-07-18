МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Оборотный штраф в 21 миллиард рублей, назначенный Google, является самым большим штрафом для IT-компании в истории России, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Суд вынес Google оборотный штраф на сумму более 21 миллиарда рублей

Ранее в понедельник мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Google на 21 миллиард рублей — для IT-гиганта это второй оборотный штраф за повторное неудаление запрещенной информации. Сумма составляет 1/10 от выручки Google и ее афиллированных структур в России.

"Да, конечно, это самый большой штраф, который получала IT-компания в России", — сказал Зыков.

По его словам, крайне важно понимать, сколько у Google осталось денег на российских счетах. "В общем и целом, сейчас просто возьмут те деньги, которые есть у них на счетах, и в целом можно штрафовать их сколько угодно, но деньги получить не удастся. Потому что компания приостановила деятельность в России и с точки зрения приема платежей, и с точки зрения зарабатывания денег", — отметил эксперт.

Протокол на Google был составлен 22 июня за повторный отказ удалить запрещенную информацию (часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ). До этого Роскомнадзор направил 17 уведомлений в адрес Google LLC с требованием удалить с YouTube недостоверную информацию о ходе специальной операции на Украине, дискредитирующую ВС РФ. Однако информация так и не была удалена.

В конце декабря американская IT-корпорация первой в России получила оборотный штраф за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту — в 7,22 миллиардов рублей. Тот штраф уже взыскан, сообщал Роскомнадзор. В начале марта Google приостановила продажу рекламы на своих сервисах в России.