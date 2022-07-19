МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Группа компаний Softline, поставщик услуг в сфере информационных технологий, планирует разделить бизнес на две независимые компании — Softline Россия и Softline Global, сообщает компания. Эксперт считает штраф Google самым большим для IT-компании в истории России

"Данное намерение было продиктовано ситуацией, в которой бизнес группы в России и вне России стал значительно отличаться в части операционных приоритетов и рыночных стратегий… После разделения бизнес группы в РФ будет называться "Softline Россия", а бизнес за пределами РФ — Softline Global, хотя, не исключено, что в будущем названия могут быть изменены. Компания намерена сохранить публичный статус на Лондонской бирже для Softline Global", — говорится в сообщении.

Процедура требует одобрения акционеров и регулирующих органов, отметили в Softline.

"Текущая геополитическая ситуация оказала непропорциональное влияние на рыночную стоимость Softline, тогда как разделение бизнесов проводится с намерением получения адекватной оценки обоих бизнесов группы, которая бы отражала сильный прибыльный рост бизнесов компании и ее высокую фундаментальную стоимость", — уточнили в компании.

Кроме того, с 1 августа произойдут следующие изменения в руководстве: главный операционный директор Softline Сергей Черноволенко займет должность исполнительного директора Softline Holdings plc. и будет руководить процессом разделения компании. На этом посту он сменит Роя Хардинга, который останется в совете директоров и впоследствии будет отвечать за интеграцию стратегических приобретений в Softline Global.

Компания Softline основана в 1993 году, предоставляет технологические сервисы в сфере цифровой трансформации, облачных технологий и информационной безопасности. Группа представлена более чем в 60 странах мира.