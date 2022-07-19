МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам согласился с нижестоящим судом, отклонившим иск швейцарской компании Sqwin SA, в котором она требовала запретить южнокорейской Samsung Electronics и ее российской "дочке" продавать в России 61 модель смартфонов Samsung с платежным сервисом Samsung Pay. Эксперт рассказал, когда наладится параллельный импорт Samsung в Россию

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, СИП во вторник отклонил кассационную жалобу Sqwin SA на вынесенное в марте постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Апелляционный суд отменил тогда решение первой инстанции, полностью удовлетворившей иск.

"Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда… оставить без изменения, кассационную жалобу иностранного лица Sqwin SA… – без удовлетворения", — говорится в карточке дела.