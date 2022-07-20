МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Правительство России предусмотрит возможности по ускоренному выводу на рынок отечественных разработок в области программного и аппаратного обеспечения. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин назвал ключевой фактор для развития российских отраслей

Председатель кабмина отметил, что правительство предусмотрит возможности для ускоренного вывода на рынок российских разработок в области программного и аппаратного обеспечения. Эти задачи должны быть выполнены уже в ближайшее время.

По его словам, чтобы современные технологии и решения на их основе внедрялись активнее, в прошлом году правительство утвердило стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы. "Мы уже приступили к их актуализации. Будет также определен единый центр координации таких стратегий", — добавил премьер.