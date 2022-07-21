МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Развитие технологий и удешевление материалов позволит в будущем всем желающим выпускать условные дверные ручки и полки дома на уровне завод и фабрик, рассказал РИА Новости в ходе прошедшего в Севастополе интенсива "Архипелаг 2022" заведующий лабораторией "Материалы для применения в экстремальных условиях" Центра компетенций НТИ "Цифровое материаловедение" на базе МГТУ Вячеслав Селезнев. В России предложили печатать иностранные автозапчасти на 3D-принтерах

"С развитием технологий и материалов в будущем разница между заводскими серийными и сделанными кустарно изделиями сократится, но при этом последние останутся технологически простыми. Дело в том, что для конструкционных или функциональных изделий требуется длительный процесс проектирования, а также использование сложнейших технологий по изготовлению, которые невозможно сделать доступными", — сказал Селезнев.

Он привел в пример плазменную обработку металла напылением или электронно-лучевую наплавку проволоки. "К подобным технологиям, кроме дорогостоящего оборудования, добавляются сложности покупки исходных материалов, выпускаемых под заказ многотонными объемами и компетенции специалистов, которым обучаются более 5 лет в специализированном заведении", — объяснил специалист.

Он уточнил, что, "конечно, собрать собственный автомобиль не получится – к сложным изделиям относятся, к примеру, рычаг привода автомобиля или лопатка двигателя". По его словам, "мы уже наблюдаем доступность 3D-технологий, практически каждый человек может купить принтер для термопластичных материалов и в относительно простом ПО запроектировать и напечатать изделие. Но данные изделия, как правило, дороже в несколько раз по сравнению с выпускаемыми серийно".

В будущем, с одной стороны, технологии получения простых изделий станут доступны, а с другой – отрасли промышленности сохранят объем выпуска серийных и сложных изделий, заключил Селезнев.

Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2022" для разработчиков, предпринимателей, региональных управленческих команд и вузов, которые развивают проекты в сфере новых технологий, проходил в Севастополе с 5 по 20 июля.