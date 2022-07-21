ПЕКИН, 21 июл — ПРАЙМ. Китай надеется, что альянс производителей чипов, инициатором которого выступают США, не приведет к расколу мировых рынков и будет способствовать стабилизации глобальных производственных цепочек, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин. Нефть а-ля рюс: Китай распробовал санкционку

Ранее в СМИ появилась информация о том, что США выступают с инициативой создания альянса производителей полупроводниковых чипов. Предположительно, помимо Соединенных штатов, в него войдут Южная Корея, Япония и Тайвань. Отмечалось, что инициатива является частью усилий правительства США по сдерживанию роста китайской индустрии чипов.

"По нашему убеждению, любое объединение, независимо от того, в каких рамках планируется его работа, должно быть открытым и инклюзивным, не носить дискриминационного характера. Оно должно способствовать стабилизации работы глобальных производственных цепочек и цепочек поставок, а не наносить ущерб мировым рынкам или разделять их", — сказала Шу Цзюэтин, комментируя инициативу США.

По ее словам, в сегодняшних условиях налаживание открытого сотрудничества в области производственных цепочек и цепочек поставок и противостояние расколу принесет пользу всем заинтересованным сторонам и всему миру.