МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Google на 2 миллиарда рублей из-за злоупотребления доминирующим положением YouTube в части блокировки аккаунтов, сообщило ведомство. ФАС признала Apple нарушившей антимонопольное законодательство

ФАС в феврале признала компанию Google виновной в нарушении антимонопольного законодательства из-за непрозрачных правил блокировок на YouTube.

"В результате проведенного административного расследования ФАС России наложила на Google LLC оборотный штраф в размере более 2 миллиардов рублей (34 886 073,22 доллара США) за нарушение антимонопольного законодательства. Компания должна оплатить его в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу", — говорится в сообщении.