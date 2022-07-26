МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Россия выполнит все свои обязательства по МКС перед иностранными партнерами, но решение по уходу со станции после 2024 года принято, сообщил новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в докладе президенту РФ Владимиру Путину. Юрий Борисов назначен генеральным директором Роскосмоса

"Вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты", — сказал Борисов.

Он отметил, что к этому времени "Роскосмос" начнет формировать российскую орбитальную станцию.

Борисов добавил, что будущее российской пилотируемой космонавтики должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет обогащал страну знаниями в области космоса.