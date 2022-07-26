Google изучит документы о штрафе на два миллиарда рублей
Google изучит документы о штрафе ФАС и примет решение о дальнейших шагах
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Google после сообщения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ о штрафе на 2 миллиарда рублей изучит соответствующие официальные документы и после этого примет решение о дальнейших шагах, заявила РИА Новости пресс-служба компании.
В феврале служба признала Google виновной в нарушении антимонопольного законодательства из-за непрозрачных правил блокировок на Youtube, а ранее во вторник сообщила, что оштрафовала компанию на 2 миллиарда рублей.
"Мы изучим официальные документы и после этого примем решение о дальнейших шагах", — говорится в сообщении пресс-службы.