МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Google после сообщения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ о штрафе на 2 миллиарда рублей изучит соответствующие официальные документы и после этого примет решение о дальнейших шагах, заявила РИА Новости пресс-служба компании. ФАС оштрафовал Google на два миллиарда рублей

В феврале служба признала Google виновной в нарушении антимонопольного законодательства из-за непрозрачных правил блокировок на Youtube, а ранее во вторник сообщила, что оштрафовала компанию на 2 миллиарда рублей.

"Мы изучим официальные документы и после этого примем решение о дальнейших шагах", — говорится в сообщении пресс-службы.