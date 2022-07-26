ВАШИНГТОН, 26 июл — ПРАЙМ. США сожалеют в связи с планами России выйти из проекта Международной космической станции в 2024 году, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. Россия приняла решение о выходе из проекта МКС после 2024 года

"Мы видели заявление России. Это развитие, вызывающее сожаление, с учетом критически важной научной работы, проводимой на МКС, ценного профессионального сотрудничества, которое было у наших космических агентств", — заявил Прайс на брифинге.

По его словам, объявление России стало для Вашингтона неожиданностью.

США также изучают возможности нивелировать негативные последствия ухода России с Международной космической станции и будут работать с партнерами над обеспечением безопасности станции и ее экипажа, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Он сообщил журналистам, что американская администрация не получала от российских властей официального уведомления о намерении покинуть проект после 2024 года.

"Мы, безусловно, изучаем возможности для нивелирования любых потенциальных последствий для МКС после 2024 года, если Россия на самом деле выйдет. Это ответственный подход к ситуации в свете сообщений, которые мы видели", — сказал Кирби в ходе брифинга.

"США сохраняют готовность работать со всеми партнерами по МКС для того, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию, безопасность астронавтов на борту", — добавил он.

Во вторник новый глава Роскосмоса Юрий Борисов, недавно сменивший на этом посту Дмитрия Рогозина, доложил президенту Владимиру Путину, что решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года принято. НАСА, которое наряду с европейскими партнерами планирует использовать МКС до 2030 года, пока не комментировало планы Москвы выйти из проекта МКС в 2024 году, заявив, что не получало об этом официального уведомления России.

Как отметил во вторник генконструктор по пилотируемым системам и комплексам РФ, генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев, строительство новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнется не ранее 2028 года, новую станцию можно будет использовать как базу для полетов к Луне, у нее может появиться "приписанный" к ней лунный корабль.