МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. по итогам 2021-2022 финансового года, завершившегося 30 июня, выросла на 18,7% и составила 72,738 миллиарда долларов, говорится в отчете компании. В Минпромторге рассказали о пользе ухода Microsoft из России

Разводненная прибыль на акцию составила 9,65 доллара против 8,05 доллара за предыдущий финансовый год. Выручка за отчетный период увеличилась почти на 18% — до 198,27 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за четвертый квартал минувшего финансового года выросла на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 16,74 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,23 доллара против 2,17 доллара годом ранее. Выручка выросла на 12,4% — до 51,865 миллиарда долларов.

Выручка облачного подразделения Intelligent Cloud в минувшем квартале выросла на 20% — до 20,909 миллиарда долларов. Показатель подразделения Productivity and Business Processes (офисные приложения) поднялся на 13% — до 16,6 миллиарда долларов. При этом рост выручки облачного сервиса Azure за квартал составил 40%.

Компания отмечает, что сокращение деятельности в России привело к расходам в размере 126 миллионов долларов.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.