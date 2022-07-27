МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. "Сколтех" и ФГБУ НИИР готовят совместный проект по разработке оборудования для связи шестого поколения — 6G, хотя в России так и не заработали сети предыдущего поколения — 5G, сообщает "Коммерсант". Эксперт рассказал, когда в России может появиться сеть 6G

Как стало известно изданию, разработчики запросили у правительства на проект свыше 30 миллиардов рублей до 2025 года. При этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры совместно с Минобрнауки и Минфином предусмотреть дополнительное финансирование в этой сфере до 1 августа. О какой сумме идет речь, не уточнялось.

По словам гендиректора ФГБУ НИИР Олега Иванова, проект предполагает работы от уровня создания прототипов до постановки на производство. В то же время ученые намерены разработать нормативно-правовую базу и проверить, насколько безопасны сети шестого поколения.

По заявлению "Ростеха", которое приводит "Коммерсант", "разработка стандарта мобильной связи шестого поколения (6G/NET2030) находится на начальной стадии, сейчас очерчены ожидания от стандарта".