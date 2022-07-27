МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. В Москве прошла презентация продукции китайского бренда Passion, который, начиная с осени, планирует поставлять в нашу страну смартфоны, ноутбуки и моноблоки.

На презентации отмечалось, что компания Passion является "дочкой" крупнейшего телекоммуникационного гиганта в Китае China Unicom Group. Нефть а-ля рюс: Китай распробовал санкционку

Во время презентации отмечалось, что вначале Passion планирует представить на российском рынке устройства в сегменте 10-20 тысяч рублей, далее им на смену придут продукты премиальной ниши.

"В планах компании Passion выйти на полки федеральных ритейлеров до конца года. Примерно в ноябре-декабре наши продукты будут доступны для покупки широкому кругу пользователей. На сегодняшний день вопросы поставок телекомоборудования уже можно обсуждать с нашим техническим директором. При заказе срок доставки будет всего 30-40 дней", — сказал журналисту ПРАЙМ генеральный директор Passion в России Алексей Иванцов.

Во время презентации ее участники могли увидеть новенькие смартфоны, офисные и игровые ноутбуки и моноблоки. Дата выхода в продажу и цены станут известны позже, но уже сейчас раскрыты все основные технические характеристики девайсов Passion.

Так, смартфон Passion OL обладает 6,5-дюймовым экраном LCD с разрешением HD+ (1600х720 пикселей), восьмиядерным чипсетом с тактовой частотой 1,8 ГГц и большим аккумулятором емкостью 5000 мАч.

У второй модели Passion O2 экран 6,5 дюйма имеет разрешение FHD+ (2340х1080 пикселей), емкость батареи снижена до 4000 мАч и известны датчики тройной основной камеры — установлен набор 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. За селфи и видеозвонки отвечает 25-мегапиксельная фронталка.

Passion также будет поставлять в Россию моноблок Simple Station 24 на базе монитора диагональю 15,6 дюйма с разрешением Full HD, процессора Intel Сore i5 с тактовой частотой 2,4 ГГц, 6 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителя объёмом 512 ГБ.

Более того, у компании есть игровые клавиатуры, которые уже продаются в России под торговой маркой Red Square и с указанием того, что их дизайн создавался в Москве.

"Нам очень важна обратная связь от живой аудитории. Мы хотим получить отзывы от наших потенциальных клиентов, начиная с работы устройства до его тактильного восприятия. В перспективе планируем выдать нашу продукты в блогосферу, чтобы люди попробовали технику в действии", — отметил Иванцов.

На презентации отмечалось, что офисы компании постепенно появятся не только в России, но и в странах СНГ, в Турции, Африке, ОАЭ. А к 2024 году Passion планирует локализовать производство в России.