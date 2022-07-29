МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, по итогам первого полугодия текущего года сократилась на 7% в годовом выражении и составила 7,659 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. Amazon получил чистый убыток в первом полугодии

По итогам второго квартала Intel получил чистый убыток в 454 миллиона долларов против прибыли в 5,061 миллиарда долларов против прошлогоднего показателя. Разводненный убыток на акцию в отчетном периоде составил 0,11 против прибыли в 1,24 доллара в прошлом году. Выручка компании составила 15,321 миллиарда долларов (снижение на 22%).

В третьем квартале компания ожидает выручку в 15-16 миллиарда долларов и прибыль на акцию в 0,12 доллара. Годовой прогноз: выручка ожидается на уровне в 65-68 миллиарда. Прибыль на акцию в текущем году, как ожидает компания, составит 2,57 доллара.

Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. По состоянию на июнь 2022 года штат компании составлял 128,2 тысячи человек.