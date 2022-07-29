ТОКИО, 29 июл — ПРАЙМ. Япония до конца года создаст базу для разработки и производства полупроводников нового поколения с участием США, как ожидается, об этом будет заявлено в ходе первой экономической встречи в формате "2+2" США и Японии в пятницу, сообщил телеканал NHK. В США приняли закон о поддержке производителей полупроводников в стране

Правительство Японии намерено укрепить производство полупроводников внутри страны, что является одной из гарантий экономической безопасности страны. Вопросы стабильных поставок полупроводников и проблемы экономической безопасности станут главными темами встречи "2+2".

В этой связи правительство Японии намерено до конца года создать и оснастить базу для разработки и производства полупроводников нового поколения совместно с США. В новой структуре будут участвовать передовые институты и ученые из Токийского университета, RIKEN и других. Структура будет обладать линией, которая позволит вести процесс создания полупроводников от этапа чертежа до производства.

Встреча в формате "2+2" состоится 29 июля в Вашингтоне. Японию будут представлять министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и министр экономики, промышленности и торговли Коити Хагиуда, со стороны США – госсекретарь Энтони Блинкен и министр торговли Джина Раймондо.

Основными темами обсуждения станут вопросы стабильной поставки полупроводников, предотвращение утечек передовых технологий и усиление контроля над экспортом, исключение использования принудительного труда.

Ранее сообщалось, что стороны намерены усилить взаимодействие в деле производства полупроводников. В понедельник правительство Японии решило направить до 92,9 миллиарда иен (около 700 миллионов долларов) из государственного фонда для производства полупроводников в Японии и обеспечения их стабильных поставок. Общий объем фонда составляет 600 миллиардов иен (4,4 миллиарда долларов). Выделенную из него сумму планируется потратить на оснащение в префектуре Миэ совместного завода по производству полупроводников японской Kioxia и американской Western Digital Corporation. Как ожидается, на заводе будут производить полупроводники, обеспечивающие память для автомобилей и центров данных. Частично он будет запущен уже в феврале будущего года. Это уже второе предприятие на территории Японии по производству полупроводников после тайванского TMC, которое будет построено в Кумамото и на которое также выделены государственные деньги.