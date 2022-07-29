МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. В авторизованных сервисных центрах клиентов предупреждают о нехватке запчастей для ноутбуков Asus, Acer, HP, Huawei, Lenovo и Apple, пишут "Известия". Назван срок возобновления поставок комплектующих для автомобилей

Представители мастерских говорят, что сроки ремонта могут достигать до шести недель — оперативность зависит от того, есть ли детали в наличии.

На линии техподдержки Huawei сообщили, что на все сервисные центры китайской компании в России имеются лишь две клавиатуры для Huawei MateBook X Pro 2020 — одна в Москве, а другая в Санкт-Петербурге.

В сервисном центре RSS сказали, что контактов с ушедшим из России брендом HP в настоящее время нет. "Заказываем запчасти через Китай. Срок поставки деталей сейчас ориентировочно составляет четыре–шесть недель", — отметили в компании. Там добавили, что запчасти для Acer ждут по две–четыре недели.

В АСЦ 911NB, занимающимся ремонтом Asus, предупредили о поставках деталей в течение двух–трех недель.

В сервисном центре "М-Проект", занимающемся ремонтом ноутбуков Lenovo, сообщили, что имеется только часть запчастей, при этом некоторые из отсутствующих нельзя достать даже под заказ.

"Сроки поставки запчастей в Россию могут достигать 45 дней из-за усложнившихся логистических процессов", — сообщил собеседник издания, близкий к одной из компаний-производителей.

Русскоязычные клавиатуры поставляются в сервисные центры вендорами, окончательно не разорвавшими отношения с Россией — пока так поступил только HP. При необходимости в мастерских клавиши русифицируют при помощи специальной гравировки.

Источники, близкие к компаниям-производителям, сообщили, что сейчас АСЦ могут приобретать компоненты двумя способами — либо заказывать их на заводах-изготовителях, либо закупать и разбирать на запчасти старые ноутбуки. Однако последний вариант встречается достаточно редко, отметили эксперты.