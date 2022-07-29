МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Для ряда иностранных специалистов необходимый для обращения за гражданством срок трудовой деятельности в России предложили сократить, сообщает RT. В Госдуме предложили сократить рабочую смену в день рождения

С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова.

По словам парламентария, сейчас существует перечень профессий (специальностей, должностей), обладатели которых из числа иностранных квалифицированных специалистов и лиц без гражданства имеют право получить гражданство России в упрощённом порядке.

В этот перечень входят в том числе специалисты в области медицины и IT-сферы.

В то же время законодательство требует от таких специалистов перед подачей заявления на гражданство не менее одного года работать по профессии в России.

"В этой связи прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части сокращения сроков трудовой деятельности по профессии из вышеупомянутого перечня с одного года до трёх или шести месяцев по аналогии с испытательным сроком, установленным трудовым законодательством, с последующим правом иностранных граждан и лиц без гражданства подачи заявления на приём в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке", — говорится в тексте обращения.