МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Разрешение на использование технологии распознавания лиц FindFace российской NtechLab получили более тысячи предприятий и ведомств из более 60 стран, среди которых — американские Intel, SpaceX, Dell и Philip Morris. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на список пользователей, переданный анонимным источником. Мишустин оценил решение Путина о кураторстве критически значимых технологий

Согласно списку, продукт NTechLab используют более 1100 организаций, среди которых предприятия и правительственные ведомства из более 60 стран. Среди них американские компании Intel, SpaceX, Dell и Philip Morris.

Кроме того, значительную часть перечня пользователей составляют правоохранительные и военные ведомства, в том числе Интерпол, федеральная полиция Бразилии, королевская армия Таиланда, а также ФСБ, ФСИН, ряд российских школ и систем метро.

Business Insider добавило, что в список попал бизнесмен Дмитрий Ицков, чьи сотрудники, по его словам, несколько лет назад запросили пробную лицензию FindFace.

Представитель Philip Morris подтвердил, что компания ранее рассматривала возможность использования технологии, но приобрела ПО у другой фирмы. Американские CasinoSoft и MutualLink утверждают, что пользовались FindFace несколько лет назад. Intel и Nokia отрицают использование технологии.

Издание указало, что по меньшей мере 20 организаций и юрлиц, получивших лизенцию, базируются на Украине.

Представитель NTechLab подтвердил, что список содержит "несколько текущих клиентов", а также компании, которые испытывали программное обеспечение.