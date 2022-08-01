МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписано постановление о недопустимости присутствия радиоэлектронных предприятий с иностранным контролем в специальном реестре, позволяющем организациям такого профиля получать налоговые льготы, при этом правительство расширило доступ к реестру другим предприятиям. Мишустин заявил об открытости российской экономики

Во время совещания с вице-премьерами в понедельник Мишустин напомнил, что в июле в налоговый кодекс были внесены изменения, которые позволяют российским радиоэлектронным предприятиям, аккредитованным в специальном реестре, платить пониженные ставки по налогу на прибыль и по страховым взносам.

"Ранее в нем были только компании-разработчики, и чтобы расширить доступ к мерам поддержки, теперь в него будут входить в том числе и отечественные производители. При этом вводится важное требование — в этом реестре больше не должны находиться организации с иностранным контролем. Соответствующее решение правительства подписано", — сообщил Мишустин.

Одновременно утвержден перечень продукции для предприятий, которые смогут претендовать на внесение в такой реестр. В него вошли компьютерные серверы, системы хранения данных, средства защиты информации, электроника для медицинских приборов, светодиодные лампы, различное телекоммуникационное оборудование.

"Рассчитывать на льготный налоговый режим теперь смогут и разработчики материалов и технологий, которые используются для производства электронной компонентной базы. Все это позволит расширить выпуск собственной радиоэлектроники на фоне введенных запретов на импорт, и, соответственно, повысить ее конкурентоспособность", — подчеркнул премьер-министр.