МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Минцифры РФ актуализировало реестр аккредитованных IT-компаний, в результате из него исключено более 400 организаций, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной, сообщило министерство. Мишустин изменил реестр радиоэлектронных предприятий

"Актуализирован реестр аккредитованных IT-компаний. В результате из реестра исключено более 400 компаний. Это те организации, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Уточняется, что в список исключенных из реестра попали более 150 бюджетных организаций, 32 банка, 12 страховых компаний, а также ряд других компаний, не относящихся к IT. В Минцифры напомнили, что похожая процедура была проведена в сентябре 2021 года: на тот момент из реестра было исключено порядка 1,6 тысячи организаций.

"В этот раз Минцифры использовало сведения о деятельности компаний из открытых источников, включая официальный сайт организации, как дополнительную информацию для принятия решения о включении в реестр. Раньше компаниям было необходимо только иметь профильный ОКВЭД", — пояснили в министерстве.

Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, для IT-компаний установлена нулевая ставка налога на прибыль на 2022-2024 годы. Кроме того, граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва в армию, а также могут оформить льготную ипотеку.