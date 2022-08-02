МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. России нужен год, чтобы определился лидер среди сервисов, способных заместить ушедший из страны Booking, этот агрегатор должен обладать широкой базой объектов размещения, а также быть удобным и инвестировать в маркетинг, заявил РИА Новости вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников. Сервис "Магнит Доставка" перешел на отечественную IT-платформу

"Сейчас все онлайн травел-агентства, в их числе "Островок", "Суточно.ру", "Яндекс.Путешествия" и другие, оперативно развивают свои сервисы, чтобы самостоятельные путешественники могли также свободно и легко воспользоваться ими при выборе мест размещения. На сегодняшний момент лидер еще не определился. Идет борьба за долю, которой владел Booking, а это более 80% рынка", — сказал Кожевников.

"Лидером должен стать агрегатор с большой базой объектов, доступной и удобной площадкой, а также заложенным бюджетом на маркетинг. Так как тот же Booking тратил на маркетинг в мире около 5 миллиардов долларов в год. При этом этот сервис должен создавать удобные условия для сотрудничества и выгодные комиссии для отельеров. Полагаю, что в ближайшее время, в течение года, мы увидим лидера на рынке онлайн травел-агентств", — добавил он.

Вице-президент "Опоры" отметил, что организация будет строго следить за тем, чтобы права всех отельеров соблюдались, а также сообщил, что "Опора России" уже разработала законопроект отменяющий практику паритета цен, из-за которой был оштрафован Booking.

Одним из претендентов на место лидера, по мнению Кожевникова, является сервис "Яндекс.Путешествия". Так, сейчас на нем уже доступны для бронирования десятки тысяч гостиниц, домов отдыха и апартаментов. "В сумме — больше миллиона номеров от бюджетных до дорогих. Значительную часть из них можно забронировать и оплатить на сервисе напрямую, остальные — у партнёров. Выбор упрощают фильтры, сортировки и поиск по карте", — отметила руководитель сервиса Ирина Рейдер.

Она добавила, что платформа работает над включением в базу и зарубежных отелей, которые могли бы бронировать россияне. Так, есть уже варианты размещения в странах ближнего зарубежья, в планах включение отелей Турции и других популярных стран.

НОВОГО СЕРВИСА НЕ БУДЕТ

В свою очередь президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков объяснил, почему туристическое сообщество отказалось от создания с нуля в России аналога Booking. "Государство не должно заниматься бизнесом и создавать дополнительную платформу, которая бы конкурировала с бизнесом. Лучше поддержать развитие уже существующих агрегаторов выделением субсидий на продвижение, улучшение сервисов в рамках нацпроекта", — пояснил он.

Директор по продукту сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" Максим Корсаков признал, что их агрегатор пока не такой удобный, но это вопрос времени. "За прошедшие пять месяцев мы сделали колоссальный шаг вперед, направив большие ресурсы на то, чтобы сделать сервис более удобным, обычно такой путь проходится годами. Поэтому я уверен, что уже к концу года мы в большинстве пользовательских сценариев будем удовлетворять запросам клиентов и сделаем некоторые вещи даже удобнее", — отметил он.

Корсаков заявил, что сервис не дотягивает до Booking еще и потому что долгое время отели были для "Туту.ру" не приоритетным рынком. "В том числе потому, что Booking занимал до 80% рынка, и масштабно выходить на такой рынок не было смысла. Тем не менее еще в прошлом году мы приняли решение вложиться в направление отелей и сделать его таким же удобным, как и другие наши сервисы", — добавил директор по продукту "Туту.ру".

Так, на "Туту.ру" туристу уже готовы порекомендовать отель под выбранный билет, а "Яндекс.Путешествия" — предоставить базу отзывов от людей с фотографиями, начислить кешбэк за покупки, а после бронирования показать на странице с заказом релевантные события — концерты, выставки и другие мероприятия, на которые пользователь может попасть во время путешествия.

Помимо этого российские сервисы продолжают подключать к своим системам новые отели, дома отдыха и другие объекты, расширять партнерскую сеть, оттачивать процессы оказания помощи туристам в случае проблем в отеле и повышать удобство пользования сервисами при бронировании.

"На данный момент помощь от государства не требуется, так как на этом рынке достаточно крупных и зрелых игроков, которые имеют опыт в туризме и онлайне и понимают, что и как нужно делать, чтобы конкурировать друг с другом за туриста. При этом мы взаимодействуем и с Ростуризмом, и с региональными министерствами по туризму, когда находим точки пересечения", — заключил директор по продукту "Туту.ру".