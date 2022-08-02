МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Московские рентгенологи разработали единый для России стандарт тестирования искусственного интеллекта в медицине, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Минэкономразвития и Минцифры внедрят ИИ в ключевые отрасли экономики

"Мы наработали огромный опыт в сфере применения искусственного интеллекта в здравоохранении. В марте этого года разработки наших медиков в этой отрасли легли в основу единых национальных стандартов по использованию передовых технологий в медицине. Мы двигаемся дальше — московские специалисты разработали ГОСТ по тестированию систем искусственного интеллекта. Он уже утвержден и вступит в силу с 1 сентября этого года", — рассказала заммэра.

Она добавила, что документ регламентирует требования к клиническим испытаниям нейросетей. По новой системе специалисты получат точную оценку, соответствует ли продукт заявленным характеристикам точности, эффективности, а главное — не несет ли он риски для здоровья пациента.

"Врачи со всей России будут руководствоваться этим стандартом и внедрять в практику только лучшие разработки. Таким образом, теперь практически весь цикл внедрения искусственного интеллекта в медицину будет регламентирован едиными стандартами, разработанными на основе опыта московских медиков", — сообщила Ракова.

По её словам, ранее такого документа для этих систем не существовало. Национальный стандарт (ГОСТ Р) "Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Часть 1. Клиническая оценка" утвержден и вступает в силу 1 сентября 2022 года. Принятый ГОСТ определяет методологию и порядок проведения клинических испытаний систем искусственного интеллекта, содержит термины и определения, включает показатели эффективности таких систем в рамках клинической валидации и рекомендованную форму отчета о клинической составляющей испытаний, описывает контроль качества процедуры проведения клинических испытаний.