МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Мобильный трафик клиентов Tele2 в легальных игорных зонах России снизился на 21% в период с января по июнь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, также упала активность на букмекерских сервисах, говорится в исследовании мобильного оператора Tele2, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Эксперты подсчитали, как выросли аудитория и трафик RuTube

"Tele2 зафиксировал снижение суммарного трафика в четырех легальных игорных зонах на 21% в январе-июне 2022 года относительно аналогичного периода прошлого года. В исследование компании вошли казино в Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях… Вместе с тем по итогам июня трафик букмекерских сервисов сократился на 20% в сравнении с началом года", — выяснили специалисты.

Уточняется, что наибольшее снижение активности за полгода зафиксировано в игорных заведениях Boomerang и Altai Palace – на 37% и 45% соответственно. Несмотря на это, трафик вырос в Краснодарском крае и в Приморье, в казино Sobranie и "Сочи" – на 15% и 17% соответственно, в Tiger de Crystal – на 11%. "Однако этот рост не компенсировал более чем 20% снижение трафика во всех легальных игровых зонах", — отметили аналитики.

Исследование показало, что активность снизилась и на букмекерских сервисах. Специалисты уточняют, что рост потребления снизился на 20% по сравнению с началом года. Первая волна снижения трафика, на 10%, была зафиксирована в марте 2022 года.

"К маю основное снижение пришлось на 1xstavka и Fonbet, которые потеряли примерно 50% дневных пользователей в сравнении с началом года. Однако в июне уход клиентов этих платформ среди абонентов Tele2 остановился – они стали прибавлять в долях, в то время как число игроков Winline по-прежнему сокращалось в абсолютных значениях", — говорится в сообщении.