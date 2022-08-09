МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, зампред совета по развитию цифровой экономики при СФ Ирина Рукавишникова направила запрос в Роскомнадзор с просьбой дать заключение, соответствует ли российскому законодательству свободное использование в России VPN-сервисов, которые позволяют получить доступ к заблокированному в стране контенту. Власти не планируют вводить ответственность за использование VPN

По словам сенатора, "объективное расследование" Роскомнадзора может стать основой для корректировки действующего законодательства.

"В последнее время получила активное распространение практика применения VPN-сервисов российскими пользователями интернет-ресурсов. По оценкам экспертов, подобные сервисы не защищены от вирусов и иных киберугроз, могут использоваться для получения свободного доступа к заблокированному в Российской Федерации контенту, а также сбора персональных данных и последующего их незаконного распространения. В связи с этим прошу Вас представить заключение по вопросу о соответствии указанной практики действующему законодательству Российской Федерации", — говорится в запросе (есть в распоряжении РИА Новости).

Также Рукавишникова попросила Роскомнадзор дать заключение, каковы возможные риски применения VPN-сервисов российскими интернет-пользователями.

В беседе с РИА Новости сенатор заявила, что количество подобных сервисов в мире и в России неуклонно растет. Объем мирового рынка VPN в 2020 году составил 32 миллиарда долларов и, согласно прогнозам, к 2024 году достигнет 54 миллиардов, а к 2027-му — 70 миллиардов долларов. При этом закон регулирует использование VPN-сервисов далеко не во всех странах, сказала она.

"Использование VPN запрещено на законодательном уровне в Беларуси, Северной Корее, Туркменистане, Турции, Ираке, Иране. Частичные законодательные ограничения на использование VPN есть также в Омане (на использование нужно разрешение властей), ОАЭ (запрещено для физлиц, разрешено для корпораций) и Китае (там заблокирован ряд сервисов)", — сообщила парламентарий.

Рукавишникова подчеркнула, что VPN-сервисы позволяют пользователям получать доступ к заблокированному и запрещенному в России контенту, и тем самым они могут быть активно использованы в гибридной войне против нашей страны.

"Объективное исследование Роскомнадзора и, возможно, других компетентных органов Российской Федерации рисков, связанных с применением VPN-сервисов, может стать основой для корректировки российского законодательства с целью повышения надежности защиты конституционных прав граждан и юридических лиц в России", — заявила она.

По словам сенатора, несмотря на рекламные обещания самих VPN-сервисов о полной анонимности и безопасности данных пользователей, есть веские основания полагать, что в реальности эти данные могут быть проданы, переданы злоумышленникам или похищены ими. "Наконец, россиянам необходимо иметь объективные данные о том, насколько VPN-сервисы в действительности защищают пользователей от большинства известных онлайн-рисков, таких как отслеживание активности и вирусные программы", — добавила Рукавишникова.