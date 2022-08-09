Сенатор попросила Роскомнадзор пояснить, законно ли использование в России VPN
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, зампред совета по развитию цифровой экономики при СФ Ирина Рукавишникова направила запрос в Роскомнадзор с просьбой дать заключение, соответствует ли российскому законодательству свободное использование в России VPN-сервисов, которые позволяют получить доступ к заблокированному в стране контенту.
По словам сенатора, "объективное расследование" Роскомнадзора может стать основой для корректировки действующего законодательства.
"В последнее время получила активное распространение практика применения VPN-сервисов российскими пользователями интернет-ресурсов. По оценкам экспертов, подобные сервисы не защищены от вирусов и иных киберугроз, могут использоваться для получения свободного доступа к заблокированному в Российской Федерации контенту, а также сбора персональных данных и последующего их незаконного распространения. В связи с этим прошу Вас представить заключение по вопросу о соответствии указанной практики действующему законодательству Российской Федерации", — говорится в запросе (есть в распоряжении РИА Новости).
Также Рукавишникова попросила Роскомнадзор дать заключение, каковы возможные риски применения VPN-сервисов российскими интернет-пользователями.
В беседе с РИА Новости сенатор заявила, что количество подобных сервисов в мире и в России неуклонно растет. Объем мирового рынка VPN в 2020 году составил 32 миллиарда долларов и, согласно прогнозам, к 2024 году достигнет 54 миллиардов, а к 2027-му — 70 миллиардов долларов. При этом закон регулирует использование VPN-сервисов далеко не во всех странах, сказала она.
"Использование VPN запрещено на законодательном уровне в Беларуси, Северной Корее, Туркменистане, Турции, Ираке, Иране. Частичные законодательные ограничения на использование VPN есть также в Омане (на использование нужно разрешение властей), ОАЭ (запрещено для физлиц, разрешено для корпораций) и Китае (там заблокирован ряд сервисов)", — сообщила парламентарий.
Рукавишникова подчеркнула, что VPN-сервисы позволяют пользователям получать доступ к заблокированному и запрещенному в России контенту, и тем самым они могут быть активно использованы в гибридной войне против нашей страны.
"Объективное исследование Роскомнадзора и, возможно, других компетентных органов Российской Федерации рисков, связанных с применением VPN-сервисов, может стать основой для корректировки российского законодательства с целью повышения надежности защиты конституционных прав граждан и юридических лиц в России", — заявила она.
По словам сенатора, несмотря на рекламные обещания самих VPN-сервисов о полной анонимности и безопасности данных пользователей, есть веские основания полагать, что в реальности эти данные могут быть проданы, переданы злоумышленникам или похищены ими. "Наконец, россиянам необходимо иметь объективные данные о том, насколько VPN-сервисы в действительности защищают пользователей от большинства известных онлайн-рисков, таких как отслеживание активности и вирусные программы", — добавила Рукавишникова.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220809/837734188.html