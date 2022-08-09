МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. В мессенджере WhatsApp появятся новые настройки конфиденциальности, включая видимость статуса "в сети" и запрет на скриншоты исчезающих после прочтения сообщений, сообщил в своем профиле в Facebook* глава компании Meta** Марк Цукерберг. Мошенники стали обзванивать россиян через мессенджеры с зарубежных номеров

"Новые функции конфиденциальности появятся в WhatsApp: выход из группового чата без уведомления участникам, возможность контролировать, кто видит, что вы в сети, и запрет на скриншот сообщений, настроенных на удаление после прочтения", — написал Цукерберг в своем профиле.

Глава компании отметил, что продолжается работа над новыми способами обеспечения конфиденциальности переписки.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta** приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Соцсеть, признанная в России экстремистской

** Запрещенная в России организация