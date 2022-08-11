МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 11 авг — ПРАЙМ. В России набирает популярность новая схема мошенничества: злоумышленники под видом продавцов на интернет-площадках просят совершить у них покупки с возвратом средств за небольшую премию якобы для поднятия рейтинга, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Сперва люди получают свои деньги обратно и совершают новые более дорогие покупки, однако при большой сумме трат мошенники перестают возвращать средства, предупредил он. Банкиры рассказали о мошенничестве со страхованием "Единого счета в ЦБ"

"Распространение достаточно большое получила ситуация, когда телефонный мошенник уговаривает клиента помочь ему поднять свой рейтинг при продаже товаров", — сказал он журналистам на пресс-подходе у гостиничного комплекса всесезонного курорта "Манжерок".

Согласно легенде, продавец хочет увеличить свой рейтинг на электронной площадке с помощью большого количества продаж, поэтому просит человека купить его товары, а затем обещает вернуть деньги.

"Многие на это покупаются, потому что мошенник возвращает чуть больше — плюс 4-5%. Человек видит, что за счет оказания помощи такому продавцу он даже немного зарабатывает. В какой-то момент его вовлекают в покупку более дорогостоящих предметов, но в какой-то момент это останавливается, как карточный домик, и клиент несет большие убытки. Эта схема сейчас набирает темпы и становится более популярной в нашей стране", — подытожил он.

Зампред правления Сбербанка при этом подчеркнул, что наиболее популярными у мошенников пока остаются схемы с участием правоохранителей, схема с якобы оформлением кредита на имя жертвы, а также связанные с различными распродажами сценарии.

Также он отметил, что рост телефонного мошенничества уже приближается к уровням начала года. "С момента начала специальной военной операции 24 февраля мы зафиксировали нулевые показатели телефонного мошенничества, которые длились до конца марта. После этого мы фиксируем плавный рост мошенничества, которое уже достигло цифр, которые были на начало года. И плавный рост продолжается", — добавил Кузнецов.