МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Продукция азиатских стран может восполнить уход Samsung, Apple и других официальных производителей смартфонов с российского рынка за счет создания новых юрлиц в поддерживающих дипотношения с Россией странах. Об этом заявил РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров. В России начали продавать смартфоны нового французского бренда

По словам эксперта, Китай, Индия и азиатский рынок восполнит уход официальных брендов за счет создания новых зарегистрированных лиц в Белоруссии, Казахстане, Малайзии и иных имеющих дипотношения с Россией странах. Подчеркивается, что Азия является основным физическим производителем практически всех смартфонов.

Бедеров отметил, что есть вероятность появления "клонов" Samsung, Sony и других брендов, которые будут реализовываться под другими наименованиями, но будут представлять собой упрощенные или удешевленные версии техники топовых производителей.

Руководитель проектов, эксперт по информационной безопасности Игорь Егорьичев добавил, что "малая" известность брендов не всегда является признаком плохого качества устройств". Эксперт рассказал, что пользователи, предпочитающие известные марки (Apple, Samsung, Huawei) не будут рассматривать возможность перехода на малоизвестные бренды, однако те, кто не очень прихотливы к названию бренда и требованиям к устройству, будут пользоваться тем, что будет на рынке за приемлемые для них деньги. Егорьичев напомнил, что "в свое время те же компании Huawei, Xiaomi так же выходили на рынок как "малоизвестные азиатские бренды".

Ранее сообщалось, что группа "М.Видео-Эльдорадо" выводит на российский рынок популярный французско-китайский бренд Wiko. В "Мегафоне" анонсировали, что новый смартфон появится в розничной сети мобильного оператора до конца августа. Кроме того, в магазинах "Ситилинка" сейчас представлены новые китайские бренды смартфонов CoolPad и Oukitel, работает над расширением ассортимента и МТС — там отметили, что доля продаж китайских смартфонов на российском рынке выросла с 50% в январе до 85% в июле.