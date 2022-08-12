МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Роскомнадзор составил второй административный протокол в отношении компании Twitch за неудаление запрещенных материалов, сообщает ведомство.

"Двенадцатого августа 2022 года Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Twitch Interactive, Inc. по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за неудаление информации, распространяемой с нарушением закона… Это второй протокол в отношении Twitch за нарушение требований по удалению недостоверной информации", — говорится в сообщении.

Ведомство поясняет, что компанией не были удалены материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о проводимой ВС РФ специальной военной операции на территории Украины.

В мае ведомство также составило протокол в отношении компании за аналогичное правонарушение: компания проигнорировала требование ведомства удалить запрещенный контент.

"Правонарушение предполагает наказание в виде административного штрафа, который может составлять от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Размер штрафов по обоим протоколам определит суд", — отметил Роскомнадзор.