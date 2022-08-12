МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Apple потребовала убрать некоторые нововведения из обновления Telegram, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. Эксперт рассказал о замене Samsung и Apple на российском рынке

Накануне основатель Telegram заявил, что обновление мессенджера затянулось на две недели из-за долгих проверок со стороны Apple без каких-либо объяснений. Это, как он отметил, наносит прямой финансовый ущерб сотням тысяч мобильных приложений по всему миру.

"После широкого освещения в СМИ моей предыдущей публикации Apple обратилась к нам с требованием облегчить обновление Telegram и убрать Telemoji – векторные анимированные версии стандартных эмоджи в более высоком качестве", — написал Дуров в своем официальном Telegram-канале.

В то же время Дуров заявил, что такое решение в долгосрочной перспективе станет положительным для мессенджера, поскольку позволит улучшить Telemoji. Основатель мессенджера назвал возможность добавления пользовательских эмоджи в любое текстовое сообщение первым шагом к "визуальной революции" Telegram.

"В ближайшие несколько недель пользователи смогут добавлять собственные эмоджи в качестве реакций к сообщениям и как текущий статус рядом с их именем", — добавил Дуров. В первую очередь обновления станут доступны для пользователей с Premium-подпиской.

Кроме того, в компании сообщили, что теперь пользователи Telegram Premium смогут блокировать входящие голосовые или видеосообщения.

"У Premium-пользователей в настройках появилась новая опция: запретить собеседникам отправку голосовых и видеосообщений. С её помощью можно выбрать, кто сможет отправлять такие сообщения: Все, Мои контакты или Никто", — говорится в сообщении Telegram.

Telegram уточняет, что пользователи смогут задать исключения, указав отдельных пользователей или группы пользователей, которые всегда смогут или никогда не смогут отправлять им голосовые сообщения.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".