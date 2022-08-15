МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Компанию Apple "занесло" в их требованиях к RuTube удалить контент российских государственных СМИ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Apple потребовала удалить из приложения RuTube контент государственных СМИ

"Apple привык к тоталитарным практикам Запада, полагает, что диктатура — это норма. Занесло компанию", — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее Apple потребовала удалить из приложения RuTube контент государственных СМИ либо сделать его доступным только для пользователей из России, иначе приложение будет удалено из магазина.