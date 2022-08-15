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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220815/837789566.html
Захарова считает, что Apple "занесло" в требованиях к RuTube
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https://россиясегодня.рф
. Компанию Apple "занесло" в их требованиях к RuTube удалить контент российских государственных СМИ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Apple привык к... ПРАЙМ, 15.08.2022
ит-бизнес, бизнес, экономика, технологии, новости, apple, мария захарова, мид россии, rutube
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Компанию Apple "занесло" в их требованиях к RuTube удалить контент российских государственных СМИ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Apple привык к тоталитарным практикам Запада, полагает, что диктатура — это норма. Занесло компанию", — написала она в своем Telegram-канале.
Ранее Apple потребовала удалить из приложения RuTube контент государственных СМИ либо сделать его доступным только для пользователей из России, иначе приложение будет удалено из магазина.