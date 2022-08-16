МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Сбер первым из крупных банков присоединился к новой программе мобильных приложений для банков от "Открытые ИТ-решения". Теперь клиентам — владельцам устройств Apple, на которых еще не установлено приложение Сбербанк Онлайн, рекомендуют скачать приложение, позволяющее осуществлять все привычные операции. Если Сбербанк Онлайн уже установлен, удалять его не нужно — все сервисы взаимодействуют и работают штатно, сообщили в банке.

"Наши самые востребованные банковские сервисы стали доступны для пользователей приложения, оно является безопасным и доступно для скачивания в AppStore", — указали в пресс-службе.

Приложение от "Открытые ИТ-решения" предназначено для клиентов российских банков, которые пользуются смартфонами на платформе iOS. Для скачивания в магазине App Store доступно новое мобильное приложение банков СБОЛ "Система банковского обслуживания для людей". Оно дает возможность онлайн осуществлять переводы, оплачивать услуги, транспорт, телефонную связь и проводить другие привычные банковские операции. Приложение обладает высоким уровнем защиты и абсолютно безопасно в использовании.

"После закрытия возможностей получения мобильных банковских приложений по привычным каналам склонность к оформлению новых карточных продуктов и счётов резко снизилась: население переключилось на наличные, что стало большой проблемой для банков, так как операционные риски имели всё шансы превратиться в риск ликвидности", — указал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Возвращение возможности скачивать мобильные приложения банков привычным путём позволяет вернуть клиентам прежнее удобство и функциональность. "Использование Сбером этих возможностей имеет принципиальное значение, так как его мобильные сервисы являются наиболее популярными в стране, равно как и карточные продукты и счета, в том числе в рамках зарплатных проектов", — заключил он.