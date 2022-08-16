МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей мессенджер Telegram за неудаление экстремистской информации, передает корреспондент РИА Новости. Суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей

"Признать виновным Telegram Messenger, Inc. в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей", — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Речь идет о Telegram-канале "Остановите вагоны", в котором были размещены посты о "лёгких методах саботажа" для задержки поездов с военной техникой, а также о белорусских Telegram-каналах партизанских отрядов, занимающихся аналогичной деятельностью. Кроме того, была указана группа каналов про анархизм.

Сегодня суд уже оштрафовал мессенджер на 4 млн рублей — за неудаление бота с личными данными российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.