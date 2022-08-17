МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Минпромторг РФ не фиксирует отказов иностранных компаний по поставкам в Россию медоборудования, а также запчастей и комплектующих к нему, сообщил журналистам замглавы министерства Василий Шпак в кулуарах форума "Армия-2022". Минпромторг предлагает продлить эксперимент по маркировке антисептиков

"Информация о приостановке поставок на территорию Российской Федерации иностранного медицинского оборудования, в том числе комплектующих и запчастей к нему, в Минпромторг России не поступала", — сказал он.

Однако, по словам Шпака, поставки иностранных реагентов и расходных материалов к оборудованию для лечения онкогематологических заболеваний приостанавливались. После этого Минпромторг включил такую продукцию в список для параллельного импорта.

"С целью учета потребностей федеральных органов исполнительной власти Минпромторгом России также ожидаются предложения от Минздрава, ФМБА и Роспотребнадзора о внесении дополнительных позиций в перечень по параллельному импорту в части медицинского оборудования. При поступлении предложений данный перечень будет актуализирован", — добавил он.

РИА Новости — официальное информационное агентство форума "Армия-2022".