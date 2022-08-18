МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Компания Huawei, фактически соблюдает санкционный режим Запада против России, опасаясь еще больших ограничений в свой адрес со стороны США, что объясняет проблемы с поставками новой техники. Об этом рассказал РИА Новости директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков. Медведев отметил нежелание жителей Евросоюза поддерживать санкции

Евросоюз в апреле ввел ряд ограничений в отношении РФ, в том числе запрет на экспорт передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения. США также заявляли, точ закроют поддерживающим Россию компаниям доступ к технологиям, в том числе полупроводникам. При этом Huawei уже имеет напряженные отношения с американскими властями — с мая 2019 года компания находится в "черном списке" США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Компания начала закрывать свои официальные торговые точки в России в начале июня. В августе Huawei закрыл свой российский интернет-магазин Vmall.

По словам корреспондента РИА Новости, выставленные товары в магазинах Huawei в Москве не продаются, на каждом устройстве расположена табличка "нет в наличии". Сотрудник одного из магазинов отметил, что заказать товар на сайте также невозможно. При это сообщается, что поставки гаджетов в Россию будут. Агентство направило запрос в Huawei.

"Компания действует последовательно, опасаясь еще больших американских санкций в свой адрес. Она начала вводить абсолютно такие же санкции против России, как это делают европейские страны. Основную часть своего бизнеса в России Huawei сворачивает, хотя у них в России, в Москве находится один из офисов разработки, где работают российские разработчики и трудятся на интересы китайской компании", — подчеркнул эксперт, добавив, что вместо объединения с попавшей под санкции страной, компания решила пойти "по молчаливому пути".

Зыков указал, что транспортное сообщение между Россией и Китаем работает в штатном режиме. "Если бы они хотели нормально завозить технику, они бы завозили", подытожил эксперт.