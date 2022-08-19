МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Индустрия робототехники в Китае в первом полугодии 2022 года смогла привлечь финансирование на суммы свыше 5 миллиардов юаней (порядка 735 миллионов долларов), заявил в пятницу замминистра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь. В МИД оценили последствия возможного противостояния США и Китая

"Финансирование индустрии робототехники в нашей стране продолжает активизироваться, в сфере робототехники постепенно сформировалась модель совместного развития промышленности и капитала", —заявил Синь Гобинь, выступая на Всемирной конференции робототехники в Пекине.

Он сообщил, что "в первой половине 2022 года китайская индустрия робототехники обнародовала сведения о привлечении финансирования на общую сумму в более чем 5 миллиардов юаней (около 735 миллионов долларов)".

По его словам, большое внимание за указанный период было уделено основным компонентам, коллаборативным роботам и хирургическим роботам, благодаря чему удалось стимулировать ускоренное развитие недавно созданных технологических компаний.

Всемирная конференция робототехники (World Robot Conference) открылась в четверг в международном выставочном центре "Ичуан" на юго-востоке Пекина и продлится до 21 августа. Конференция этого года проходит под лозунгом "совместно создавать, делиться, обсуждать и добиваться взаимной выгоды". В рамках конференции проходит и Всемирная выставка роботов-2022, где на одной площадке площадью более 40 тысяч квадратных метров представлены свыше 500 экспонатов от более чем 130 компаний, включая промышленных и сервисных роботов, антропоморфных и звероподобных роботов, особое внимание уделено роботам, применяемым в медицине и сельском хозяйстве. Около 30 роботов впервые представлены широкой публике.