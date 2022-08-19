МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Первая отечественная базовая станция 4G может появиться в России в течение двух или трех лет лет, сообщил заместитель министра цифрового развития Дмитрий Ким. Минцифры предложило упростить получение льготных кредитов для IT-компаний

Он отметил на форуме "Цифровая эволюция", что в данный момент страна столкнулась с трудностями в вопросе поставок телекоммуникационного оборудования, так как оно в основном импортное.

"Поэтому сейчас мы на федеральном уровне, прежде всего, создаем для всех российских разработчиков правильные стимулы. Думаю, в течение двух-трехлетней перспективы, в среднесрочной, у нас появится первая отечественная базовая станция 4G, которую мы сейчас активно различными мерами стимулируем", — сказал Ким.

Замглавы Минфина добавил, что ведомство ввело годовой мораторий операторам на покрытие автомобильных дорог связью для удержания качества связи в городах и населенных пунктах. Программу возобновят, как только в России появится первая отечественная станция, указал Ким.

В конце декабря 2021 года вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил РИА Новости, что серийное производство российских базовых станций 4G при обеспечении должного спроса, по предварительным оценкам, может начаться к 2023 году. В начале июня 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев на правительственном часе в Совете Федерации отметил, что массовое производство российских базовых станций стандарта LTE будет организовано в течение двух-трех лет.